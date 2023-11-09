Женщина родила ребенка в коме. А когда очнулась — не признала дочь

Это произошло в Великобритании.

На 27-й неделе беременности женщине стало плохо, ее госпитализировали. Врачи ввели беременную в медикаментозную кому, пишет Lenta.ru. У женщины диагностировали тяжелую острую форму энцефалита, которая может привести к летальному исходу. Врачи приняли решение провести кесарево сечение.

Через месяц после рождения дочери женщина пришла в сознание. Состояние британки улучшается, но она часто не узнает свою дочь. Эксперты утверждают — восстановление женщины может занять до пяти лет.

Ранее российская пятиклассница забеременела от восьмиклассника-второгодника.

В больницу школьница вместе с мамой обратились с жалобами на боли в животе. Медики взяли необходимые анализы и установили срок беременности — 18 недель.

У будущей матери была угроза преждевременных родов, но медики смогли ее предотвратить.

Это не было изнасилованием, рассказала мама пятиклассницы. Будущий папа — восьмиклассник, ему 16 лет. В школе его считают хулиганом и двоечником. В 8-м классе он учится уже второй раз. Мать девочки до сих пор не может отойти от шока. Семья решает, что делать.

Один из главных вопросов — сможет ли юная мама родить здорового ребенка. Дело в том, что аборт на таком сроке может обернуться бесплодием.

По словам мамы девочки, она не хотела бы ломать жизнь парню. Но если возникнет угроза здоровью дочери, то парень должен понести наказание.