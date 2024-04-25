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Здоровье

В магазинном молоке обнаружили следы птичьего гриппа

FDA обнаружили следы птичьего гриппа в магазинном молоке. Об этом сообщает CNN.

Молоко. Печенье. Ужин.
Молоко. Печенье. Ужин.
СС0

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США заявили, что в пастеризованном молоке, которое приобрели в магазине, обнаружили следы птичьего гриппа H5N1.

Однако молоко безопасно к употреблению. Также компания проведет еще один тест, что наверняка убедиться в этом.

Отмечается, что вирусные частицы обнаружили с помощью высокочувствительных лабораторных тестов. Скорее всего, данные частицы были всего лишь остатками убитого вируса во время пастеризации.

Ранее сообщалось, что о новой угрозе для человечества предупредила глава Роспотребнадзора.

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