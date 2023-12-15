Плазма разорвана: мощная серия геоударов опасного класса обрушилась на россиян

Мощная вспышка Х2.87 разорвала плазму Солнца . Это сильнейшая вспышка за последние шесть лет.

И 15 декабря на Землю обрушится мощнейшая магнитная буря, указывает "МК". И бушевать будет два дня. Сила колебаний достигнет опасных отметок в 5 баллов. Это красный уровень угрозы.

Хотя ранее сообщалось о декабрьском штиле и гармонии.

Здоровье

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы.

Как защититься:

не употреблять спиртное,

пить больше воды или успокаивающий чай, желательно, — с мятой или мелиссой.

Новогодняя ночь

Уже сейчас специалисты спрогнозировали в ночь с 31 декабря 2023 года на 1 января 2024-го мощную магнитную бурю.

В такие дни лучше всего соблюдать нехитрые правила и тогда космическая атака пройдет незаметней.

Телевизоры

Бури могут вывести из строя электронную технику. В такие дни наблюдаются нарушение связи, а также некачественный телесигнал, а на экране точечно появляются пятна, разукрашенные всеми цветами спектра.

Бури могут привести к радиационному облучению космонавтов, пассажиров и экипажей реактивных самолетов.

Железная дорога

Магнитные бури способны переключить железнодорожные указатели. Алгоритм удара из космоса. В Норвегии в одну из магнитных бурь было крушение с человеческими жертвами на железной дороге.