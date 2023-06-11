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Фанат Ребрихи, любимец театралов и переводчик "Слова о полку Игореве". Чем был интересен алтайский поэт Геннадий Панов

11 июня 1942 года родился поэт Геннадий Панов. Altapress.ru рассказывает, почему он любил Ребриху, что особенного в его стихах о родном селе и сколько лет он не мог решиться перевести “Слово о полку Игореве”.

Алтайский краевой драматический театр им. В. М. Шукшина, построен в 1973 году.
Алтайский краевой драматический театр им. В. М. Шукшина, построен в 1973 году.
https://vk.com/public71335292
  • Геннадий Панов считал своей родиной именно село Паново Ребрихинского района, несмотря на то, что родился он в Новокузнецке. В Ребрихе жили его родные, тут вырос и он сам.
  • После получения диплома Алтайского педагогического института Геннадий Панов работал в газете «Знамя труда», в краевом агентстве «Союзпечать», на комбинате «Химволокно», в краевом Доме народного творчества, в редакции художественной литературы краевого книжного издательства.
Алтайский поэт Геннадий Панов на выступлении, дата фото не указана.
Алтайский поэт Геннадий Панов на выступлении, дата фото не указана.
ru.wikipedia.org
  • Стихи и поэмы о земляках из села у Панова являются своеобразными поэтическими документами. При помощи архивов и воспоминаний старожилов поэт проследил свою родословную до ее истоков.
  • В 1976 году Геннадия Панова приняли в члены Союза писателей СССР. Он стал одним из тех, кто перевел с древнерусского языка «Слово о полку Игореве». Поэту понадобилось 20 лет, чтобы решиться на эту работу.
  • Панов переводил не только с древнерусского, но и с других языков, например, с немецкого.
Алтайский краевой театр драмы им. В. М. Шукшина, дата фото не указана.
Алтайский краевой театр драмы им. В. М. Шукшина, дата фото не указана.
Барнаул. Юбилейные даты
  • На стихи Геннадия Панова писали много популярных песен, например, «Ветка горного кедра», «Поклон Алтаю», «Девчонка пишет письма на войну» и другие. Вместе с поэтом Николаем Черкасовым он написал тексты песен к фильму «Здравствуй, мой город», пионерские сюиты «Красных галстуков вечный огонь», «Дружба октябрятская» и «Открывается Родина нам».
  • Поэт работал по приглашению режиссеров Алтайского краевого театра драмы над спектаклями «Я всегда улыбаюсь», «Ночь ошибок», «Беда от нежного сердца», «Аз и ферт» и не только. Эти постановки были популярны.
  • Одна из улиц селе Паново носит имя поэта. На здании школы, где он учился, есть мемориальная доска. В 2006 году Пановский сельсовет решил присвоить школе имя Геннадия Панова.
  • В селе Паново и в райцентре Ребриха ежегодно в день рождения поэта проходят Пановские встречи. А с 2008 года в селе организовали вручение литературной премии им. Г. П. Панова.
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