27 февраля
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Спорт

Специалисты назвали самые опасные упражнения для поясницы

Специалисты назвали самые опасные упражнения для поясницы. Об этом сообщает Men Today.

Гантеля из дисков.
Гантеля из дисков.
открытые источники

Первое опасное упражнение для поясницы — наклон с гантелями или штангой. Неправильная техника может оказаться сильной тяжелой для поясничного отдела позвоночника.

Второе упражнение, которое может навредить — становая тяга. Если делать упражнение с горбатой спиной, то это приведет к повреждениям.

Третьими по опасности — выпады со штангой на плечах.

Также гиперэкстензия и приседания со штангой могут привести к травмам поясницы.

Ранее сообщалось, что женщинам рассказали о главных правилах интимной гигиены.

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