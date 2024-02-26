Специалисты назвали самые опасные упражнения для поясницы

Первое опасное упражнение для поясницы — наклон с гантелями или штангой. Неправильная техника может оказаться сильной тяжелой для поясничного отдела позвоночника.
Второе упражнение, которое может навредить — становая тяга. Если делать упражнение с горбатой спиной, то это приведет к повреждениям.
Третьими по опасности — выпады со штангой на плечах.
Также гиперэкстензия и приседания со штангой могут привести к травмам поясницы.
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