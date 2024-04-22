Стало известно, правда ли ставки по семейной ипотеке поднимут в два раза

В настоящее время Минфин рассматривает различные варианты, которые позволят продлить программу семейной ипотеки до 2030 года. Однако не всех семей это коснется, сообщает «Известия».

В России ставки по «Семейной ипотеке» планируют увеличить сразу в два раза, но не для всех, а лишь для некоторых семей.

Минфин решил пойти на эти шаги, чтобы продлить госпрограмму еще на шесть лет. Ее срок истекает 1 июля 2024 года.

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1 У кого повысится ставка по семейной ипотеке? В России могут повысить ставку по семейной ипотеке для семей, в которых детям уже исполнилось шесть лет. У них она вырастет с 6% до 12%. Однако это обсуждается в рамках действия программы до 2030 года.

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2 Если семейную ипотеку повысят до 12%, разве она будет льготной? Мнение экспертов в этом вопросе разнится. Председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков убежден, что ставка по семейной ипотеке в размере 12% станет неподъемной для регионов с низкими доходами. Он отметил, что такие условия приемлемы для Москвы и субъектов с хорошими зарплатами, однако для других регионов нужно устанавливать более низкий, льготный процент. С его мнением не согласен доцент кафедры инфраструктуры финансовых рынков ВШЭ Андрей Столяров. Он отметил, что 12% более выгодны, если их сравнивать с условиями на обычную ипотеку: в настоящее время банки выдают ее под 16,5-25% годовых. Такие условия вполне актуальны при ключевой ставке в 16%. Поэтому, если взглянуть в перспективе, если в России произойдет снижение ключевой ставки, ставки по ипотеке последуют ее примеру. Таким образом, станет возможным сделать рефинансирование, об этом говорит президент инвестиционной платформы "ИнвойсКафе" Геннадий Фофанов. А если в семье родится еще один ребенок, то родители смогут оформить ипотеку под 6%.

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