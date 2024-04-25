26 апреля
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Бывшего замминистра обороны Тимура Иванова поместили в карантин в СИЗО

Задержанного Тимура Иванова отправили на карантин в СИЗО, сообщает ТАСС.

Тюрьма
Тюрьма
СС0

Арестованный замминистра обороны проведет на карантине около 14 суток. За это время он пройдет медицинский осмотр и сдаст анализы, также арестанта посетит психолог.

После прохождения медицинских процедур Иванову подберут сокамерников с учетом психологической совместимости и требований закона. Он не может находиться с ранее судимыми, а также с обвиняемыми в насильственных преступлениях.

Ранее Сергей Шойгу своим приказом отстранил Тимура Иванова от должности замминистра.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Все события
Что будет на фестивале «Гаражка»
Свидание за гончарным кругом
В музыкальном театре Барнаула прошел "Женский клуб"
Выставка «В каждой букве душа»
Не пропустите Алтайскую неделю моды
Присоединяйтесь
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость