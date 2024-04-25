Арестованный замминистра обороны проведет на карантине около 14 суток. За это время он пройдет медицинский осмотр и сдаст анализы, также арестанта посетит психолог.

После прохождения медицинских процедур Иванову подберут сокамерников с учетом психологической совместимости и требований закона. Он не может находиться с ранее судимыми, а также с обвиняемыми в насильственных преступлениях.

Ранее Сергей Шойгу своим приказом отстранил Тимура Иванова от должности замминистра.

Самое важное - в нашем Telegram-канале