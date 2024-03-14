В Сибири младенец выпал из коляски и впал в кому

В Каргатском районе Новосибирской области трехмесячный малыш выпал из коляски и впал в кому.

Происшествие произошло еще 28 февраля, сообщает «НГС».

Малыш выпал из коляски, у него начались судороги, но его мама по неизвестной причине долго искала номер фельдшера и поздно сообщила о случившемся.

Пострадавшего ребенка госпитализировали спустя сутки, из местной больницы санавиацией его отправили в областную.

Отмечается, что матери ребенка 21 год. Когда мальчик попал в кому — неизвестно, но недавно врачи сообщили, что его переводят из реанимации в палату.

Прокуратура начала проверку. Сотрудники также дадут оценку работе органов системы профилактики с семьей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье мать младенца сломала ему кости, когда надевала комбинезон.

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