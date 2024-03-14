В Барнауле легковой автомобиль врезался в трамвай.

Очевидцы отмечают, что авария случилась на ул. Молодежная.
Легковой автомобиль врезался с маршрутом №1.
Движение трамваев стоит в обе стороны.
Ранее сообщалось, что в Барнауле произошло серьезное ДТП.
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ДТП произошло на ул. Молодежной, сообщает «Инцидент Барнаул».
Очевидцы отмечают, что авария случилась на ул. Молодежная.
Легковой автомобиль врезался с маршрутом №1.
Движение трамваев стоит в обе стороны.
Ранее сообщалось, что в Барнауле произошло серьезное ДТП.
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