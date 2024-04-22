Стали известны подробности задержания главы МЧС Чечни

МВД по Северному Кавказу провело проверку по факту произошедшего на КПП "Герзельский мост", где пытались задержать начальника МЧС Чечни Цакаева, сообщает РИА Новости .

В полиции говорят, что гражданин (фамилию при этом не называют) ехал по встречной полосе движения. На требования прекратить противоправное поведение и показать документы не реагировал, ругался матом и пытался скрыться.

При этом он нанес несколько ударов правоохранителям, которые применили в отношении него силы и спецсредства (наручники).

Известно, что проверку завершили. Ее результаты отправят в СК.

Ранее провокацией Кадыров назвал задержание главы МЧС Чечни.

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