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Жизнь

Провокацией Кадыров назвал задержание главы МЧС Чечни

Рамзан Кадыров назвал «постыдной провокацией» задержание в Дагестане главы МЧС Чечни Алихана Цакаева.

ГИБДД. Полиция.
ГИБДД. Полиция.
Михаил Хаустов

«Ряд лиц, личности которых уже нами установлены, попытались провести в грубейшей форме задержание Алихана Гармановича. Все эти действия проводились без объяснения причин, невзирая на то обстоятельство, что Алихан Гарманович не совершал грубого нарушения. У него не было при себе служебных документов и формы, потому что он выехал в свой выходной день. Оказывается, это может стать причиной для разыгрывания целого спектакля на КПП», заявил Кадыров.

Кадыров отметил, что если бы глава МЧС Чечни был в генеральской форме, то задерживать его бы побоялись.

Напомним, в Дагестане сотрудники полиции задержали главу МЧС Чечни генерал-майора Алихана Цакаева.

Цакаева остановили из-за того, что автомобиль ехал по встречной полосе. Водитель отказался остановиться по требованию сотрудников ДПС. Развернулся на перекрестке и попытался сбить сотрудников ДПС.

Он был пьяный.

У Цакаева — девять детей и орден Мужества.

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