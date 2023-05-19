21 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Подросток погиб под поездом из-за наушников

Подростка насмерть сбил поезд, так как юноша не услышал предупреждающий сигнал из-за наушников. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Подросток погиб под поездом из-за того, что не услышал предупреждающий сигнал
Подросток погиб под поездом из-за того, что не услышал предупреждающий сигнал
Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Трагедия произошла 18 мая около 16 часов по местному времени.

Установлено, что 14-летний подросток переходил железную дорогу между станциями Бердск - Искитим. Юноша был в наушниках и не услышал приближающегося поезда.

Машинист подавал предупреждающие сигналы, но подросток не услышал и их. Тогда машинист применил экстренное торможение, но оно не помогло избежать наезда.

В результате подросток скончался на месте происшествия до приезда скорой.

Ранее тренер по самбо нанес смертельную травму 7-летнему ребенку.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость