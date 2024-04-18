Отчаянный сибиряк специально зацепился за грузовик и поехал

На кадрах мужчина в черном стоит ногами на лестнице и держится за ручки дверей кузова. Сколько он ехал в таком положении — неизвестно.
Полиция проводит проверку.
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В Новосибирске заметили мужчину, который зацепился за кузов грузовика и ехал. Видео опубликовали в АСТ-54.
На кадрах мужчина в черном стоит ногами на лестнице и держится за ручки дверей кузова. Сколько он ехал в таком положении — неизвестно.
Полиция проводит проверку.
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