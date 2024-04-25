На Алтае загорелся строящийся панорамный ресторан

По словам местных жителей, работу подъемников, доставляющих людей на гору, приостановили.
Подробности произошедшего выясняют.
Ранее на Алтае произошел крупный пожар вблизи ГЭС
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В Республике Алтай произошел пожар на горе Синюхе, сообщает "Наш Алтай. Горно-Алтайск".
По словам местных жителей, работу подъемников, доставляющих людей на гору, приостановили.
Подробности произошедшего выясняют.
Ранее на Алтае произошел крупный пожар вблизи ГЭС
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