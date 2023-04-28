29 апреля
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Происшествия

Мощный пожар произошел в элитном жилом комплексе в турецком городе

Мощный пожар произошел в элитном жилом комплексе в турецком городе Измир. Пострадали семь человек. Об этом сообщают РИА Новости.

Пожар. Огонь. Пламя.
Пожар. Огонь. Пламя.
СС0

Пожар начался ночью 28 апреля. Огонь охватил дом в районе Йеникале на западе Измира. Огонь быстро распространился из-за деревянной облицовки здания.

Жильцов комплекса удалось эвакуировать, однако семь человек все равно пострадали, сообщает министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

Шестеро надышались углекислым газом. Российских граждан среди них нет. Губернатор Измира Селим Кешгер заявил, что обошлось без жертв.

С возгоранием боролись 25 пожарных расчетов из лесной охраны и вертолеты из Анкары и Айдына. Один подъезд комплекса сгорел полностью.

Причины пожара пока не установлены.

Ранее крупный пожар произошел в центре Барнаула вечером 27 апреля.

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