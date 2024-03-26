Летевший из сибирского аэропорта Boeing запросил экстренную посадку (обновлено)

Причины экстренной посадки не уточняются, указывает Газета.Ru.
По последним данным, запросивший экстренную посадку лайнер благополучно приземлился в аэропорту Читы.
Ранее Boeing с пассажирами на борту резко сменил курс из-за недомогания пилота.
Состояние члена экипажа ухудшилось в тот момент, когда лайнер пролетал над Атлантическим океаном.
Командир воздушного судна (КВС) принял решение следовать в аэропорт канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор.
Посадка лайнера прошла благополучно, никто не пострадал. О состоянии пилота не сообщается.
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