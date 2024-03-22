Известного барнаульского бизнесмена отправили в СИЗО

Барнаульского предпринимателя Клейнатовского отправили в СИЗО по делу о мошенничестве, сообщает «Толк».

Известный барнаульский бизнесмен Евгений Клейнатовский останется в СИЗО до 20 мая. Такое решение принял Центральный районный суд Барнаула.

Напомним, что Клейнатовского задержали на этой неделе, было заведено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Дело связано со строительством проблемного дома в центре краевой столицы на ул. Партизанской.

Дело возбудили после того как в феврале 2024 года к заместителю Генерального прокурора России Дмитрию Демешину во время его рабочей поездки в Алтайский край на личный прием обратился житель Барнаула. Он и рассказал, что «ПР-Холдинг» затягивает сроки возведения многоквартирного дома на ул. Партизанской, 76. Этот объект строился с использованием денег дольщиков.

Генпрокуратура по Сибирскому федеральному округу провела проверку и выяснилось, что срок ввода дома в эксплуатацию, который был определен еще в 2017 году, неоднократно переносился из-за отсутствия у застройщика финансов. По договорам долевого участия свыше к строительству дома было привлечено порядка 780 млн рублей. Из этих денег застройщик потратил 557 млн рублей, а остальные «спрятал в свой карман».

Замгенпрокурора Дмитрий Демешин поручил прокурору Алтайского края Антону Герману инициировать уголовное преследование Клейнатовского и обеспечить надзорное сопровождение от возведения объекта до момента ввода его в эксплуатацию и восстановления прав дольщиков.

Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Ранее сообщалось, что известного алтайского бизнесмена задержали за кражу сотен миллионов рублей.

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