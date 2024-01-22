Человеческую голову в морозилке нашли владельцы дома

Холодильную установку оставили прежние жильцы, указывает Газета.Ru.

Новые хозяева устроили генеральную уборку. Во дворе дома стоял морозильник. Внутри они увидели черную сумку. Ее достали из морозилки и открыли — выпала человеческая голова.

Раньше в доме жила пожилая женщина с сыном. Они ни с кем не общались и съехали в день заключения сделки по продаже здания.

Ранее российский священник зарезал и расчленил жену, а голову положил в холодильник. Сначала останки женщины обнаружила дочь клирика, а позже пришел его сын, который и вызвал полицейских.

Известно, что священник стоял на учете в психоневрологическом диспансере. Также пропавшую летом россиянку нашли в морозилке. Трагедия произошла в башкирской деревне. Там в июле пропала пожилая женщина. Дочь обратилась в полицию и бабушку объявили в розыск.

Стоит отметить, что помимо пожилой женщины куда-то исчез ее внук вместе с вещами из дома.

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