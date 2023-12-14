15 декабря
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Буянившего пассажира сняли с трапа самолета и отправили в сибирскую "кутузку"

В аэропорту Толмачево (Новосибирск) произошел инцидент.

В самолете.
В самолете.
CC0

Мужчина на трапе самолета буянил — размахивал руками, выражался нецензурной бранью, указывает "Интерфакс". Представитель авиаперевозчика объяснил нарушителю спокойствия, что тот этим рейсом не полетит (самолет выполнял рейс Новосибирск — Якутск).

Транспортные полицейские отреагировали на поведение "буяна" — сняли с трапа и отправили под арест на двое суток.

Арестанту — 45 лет, он из Бурятии.

Ранее пьяный россиянин бросался к пассажирам самолета, которые шли в туалет. Пассажир рейса Екатеринбург — Иркутск весь полет донимал людей.

Сначала членов экипажа попросили пересадить пассажира, который "озонировал" перегаром.

На это выпивший мужчина стал материться. Конфликт не был улажен и после того, как другим, трезвым, предложили перейти на другие места. Но дебошир из мести стал их доставать изощренным способом — каждый раз приставал к ним по пути в санузел.

Устроившего легкий дебош в самолете на аэродроме прилета ожидала теплая встреча с полицейскими.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость