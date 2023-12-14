Буянившего пассажира сняли с трапа самолета и отправили в сибирскую "кутузку"

Мужчина на трапе самолета буянил — размахивал руками, выражался нецензурной бранью, указывает "Интерфакс". Представитель авиаперевозчика объяснил нарушителю спокойствия, что тот этим рейсом не полетит (самолет выполнял рейс Новосибирск — Якутск).

Транспортные полицейские отреагировали на поведение "буяна" — сняли с трапа и отправили под арест на двое суток.

Арестанту — 45 лет, он из Бурятии.

Ранее пьяный россиянин бросался к пассажирам самолета, которые шли в туалет. Пассажир рейса Екатеринбург — Иркутск весь полет донимал людей.

Сначала членов экипажа попросили пересадить пассажира, который "озонировал" перегаром.

На это выпивший мужчина стал материться. Конфликт не был улажен и после того, как другим, трезвым, предложили перейти на другие места. Но дебошир из мести стал их доставать изощренным способом — каждый раз приставал к ним по пути в санузел.

Устроившего легкий дебош в самолете на аэродроме прилета ожидала теплая встреча с полицейскими.