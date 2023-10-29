31 октября
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Происшествия

Месть в небе: пьяный россиянин бросался к пассажирам самолета, которые шли в туалет

Пассажир рейса Екатеринбург — Иркутск весь полет донимал людей, пишет Telegram-канал Ural Mash.

В самолете.
В самолете.
CC0

Сначала членов экипажа попросили пересадить пассажира, который "озонировал" перегаром.

На это выпивший мужчина стал материться. Конфликт не был улажен и после того, как другим, трезвым, предложили перейти на другие места. Но дебошир из мести стал их доставать изощренным способом — каждый раз приставал к ним по пути в санузел, указывает Lenta.ru.

Устроившего легкий дебош в самолете на аэродроме прилета ожидала теплая встреча с полицейскими.

Ранее экстренную посадку совершил лайнер из-за пьяного и агрессивного дебоша на борту.

Борт следовал из Москвы в Благовещенск. Однако командир воздушного судна (КВС) принял решение посадить самолет в аэропорту по пути следования из-за пьяного дебоша одного из пассажиров.

Мужчина орал как потерпевший в салоне, бил кулаками обшивку самолета, толкал бортпроводниц, матерился на "высоком русском". Дважды его скручивали, но он вырывался из плена.

КВС принял решение об экстренной посадке в ближайшем по пути следования аэропорту — Красноярске.

Рейс из-за всех выкрутас мужчины задержали на два часа. Вполне вероятно, что пассажиру предъявит счет авиаперевозчик за вынужденную посадку, соответственно, взлет в авиаузле — на это тратится огромное количество топлива. Также в перспективе — разбирательство с правоохранителями. Ведь агрессор впрямую нарушил безопасность полета находившихся на борту.

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