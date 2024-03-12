12 марта
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Без вести пропавшего жителя Горно-Алтайска нашли убитым в Бийске

Бийчанин убил гостя из Горно-Алтайска ножом, сообщает алтайский Следком.

Нож. Преступник.
Нож. Преступник.
CC0

В правоохранительные органы обратились родственники 40-летнего жителя Горно-Алтайска, который несколько дней не выходил на связь. Его тело с признаками насильственной смерти обнаружили в Бийске.

В начале марта потерпевший приехал в гости к знакомому в Бийск. В ходе распития спиртного между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого хозяин нанес гостю ножевые ранения. Подозреваемый унес тело в подпол и избавился от орудия убийства.

Убийцу заключили под стражу, в ближайшее время ему предъявят обвинение.

Следствие проводит сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

Ранее на Алтае подросток получил реальный срок за убийство.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость