В Барнауле мужчина зарезал сына

Конфликт между нетрезвыми отцом и сыном обернулся трагедией.

"Катунь 24" сообщает, что накануне 14 февраля 76-летний мужчина распивал спиртное со своим 48-летним сыном, в последствие у них завязался конфликт.

Со слов обвиняемого, пострадавший начал ему грубить, после этого он нанес ему удар ножом в грудь.

Потерпевшего госпитализировали, он умер от полученной травмы в больнице.

Против злоумышленника завели уголовное дело, в ближайшее время его планируют взять под стражу.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае постоялец дома инвалидов и престарелых убил друга.

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