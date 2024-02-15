В Барнауле мужчина зарезал сына

"Катунь 24" сообщает, что накануне 14 февраля 76-летний мужчина распивал спиртное со своим 48-летним сыном, в последствие у них завязался конфликт.
Со слов обвиняемого, пострадавший начал ему грубить, после этого он нанес ему удар ножом в грудь.
Потерпевшего госпитализировали, он умер от полученной травмы в больнице.
Против злоумышленника завели уголовное дело, в ближайшее время его планируют взять под стражу.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае постоялец дома инвалидов и престарелых убил друга.
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