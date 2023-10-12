14 октября
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Потребитель

В Госдуму внесут законопроект о надбавке для неработающих пенсионеров

В Госдуме предложили начислять неработающим пенсионерам 0,2 от величины прожиточного минимума. Об этом сообщает ТАСС.

Пенсионер. Расчет пенсии.
Пенсионер. Расчет пенсии.
unsplash.com

Отмечается, что сумма будет начисляться только при условии того, что его среднедушевой доход составляет 1-1,5 размеров прожиточного минимума, который установлен в субъекте его проживания.

По словам Сергея Миронова, лидера "Справедливая Россия — За правду", речь идет о реальной надбавке, которая может достигать несколько тыс. в месяц.

Отмечается, что пенсионеры сильнее всех страдают от роста цен на ЖКХ, инфляций и цен на продуты.

Ранее стало известно, насколько вырастут пенсии у россиян в 2024 году.

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