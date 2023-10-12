В Госдуму внесут законопроект о надбавке для неработающих пенсионеров

В Госдуме предложили начислять неработающим пенсионерам 0,2 от величины прожиточного минимума. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что сумма будет начисляться только при условии того, что его среднедушевой доход составляет 1-1,5 размеров прожиточного минимума, который установлен в субъекте его проживания.

По словам Сергея Миронова, лидера "Справедливая Россия — За правду", речь идет о реальной надбавке, которая может достигать несколько тыс. в месяц.

Отмечается, что пенсионеры сильнее всех страдают от роста цен на ЖКХ, инфляций и цен на продуты.

Ранее стало известно, насколько вырастут пенсии у россиян в 2024 году.