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С лопатами наперевес: барнаульские дорожники вступили в "песчаный поединок" с гололедом

Из-за дождя и мокрого снега накануне и понижением температуры воздуха ночью 11 февраля, на участках Барнаула наблюдаются гололедные явления.

Борьба с гололедицей.
Борьба с гололедицей.
barnaul.org

Дорожная служба ведет противогололедную обработку тротуаров, подходов к пешеходным переходам, площадок остановочных павильонов, лестничных сходов, говорится в сообщении пресс-центра мэрии Барнаула.

Всего на дорогах и тротуарах Барнаула днем работает порядка 90 единиц техники и 109 дорожных рабочих.

Ранее сообщалось, что дорожные службы Барнаула работают в круглосуточном режиме.

Ночью на дорогах и тротуарах города работало 127 единиц дорожной техники.

Дорожные службы вывозили снег, а потом посыпали дороги песчано-соляной смесью.

Центральная диспетчерская служба МБУ «Автодорстрой» работает в круглосуточном режиме, обратиться можно по тел. 504-360.

Факт

Для противогололедной обработки дорог и тротуаров города с начала зимы израсходовано более 37 000 тонн песчано-соляной смеси 15-ти и 20% концентрации, 1918 тонн песка и 134 тонны бионорда.

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