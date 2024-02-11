В круглосуточном режиме работают дорожные службы Барнаула

Из-за оттепели со снегом, а потом резкого похолодания дорожные службы Барнаула работают в круглосуточном режиме.

Ночью на дорогах и тротуарах города работало 127 единиц дорожной техники.

Дорожные службы вывозили снег, а потом посыпали дороги песчано-соляной смесью, говорится в сообщении пресс-центра мэрии Барнаула.

Днем работы на дорогах и тротуарах будут продолжены.

Центральная диспетчерская служба МБУ «Автодорстрой» работает в круглосуточном режиме, обратиться можно по тел. 504-360.

Факт

Для противогололедной обработки дорог и тротуаров города с начала зимы израсходовано более 37 000 тонн песчано-соляной смеси 15-ти и 20% концентрации, 1918 тонн песка и 134 тонны бионорда.

Накануне некоторые улицы Барнаула буквально затопило — стояла плюсовая температура, лил дождь. Ночью 11 февраля резко похолодало.

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