16 марта
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Потребитель

Российский рынок БАДов начало мониторить Роскачество

Роскачество проводит масштабный мониторинг рынка биологически активных добавок, сообщает РИА Новости.

Медицина. Здоровье. Таблетки и БАДы.
Медицина. Здоровье. Таблетки и БАДы.
СС0

Роскачество получило ряд обращений от потребителей о проблемах с биологически активными добавками в России.

С 2021 года наблюдают стремительный рост российского рынка БАДов — если в 2020 году объем рынка составил 52,5 млрд рублей, то в 2022 году - уже 100 млрд.

Потребители уже сообщали о серьезных проблемах с такой продукцией, в том числе реализуемой в онлайн-каналах.

На основе собранных данных Роскачество проверит рынок БАДов с целью выявления нарушений законодательства.

Ранее мы писали, как алтайские производители БАДов борются за место на рынке и покоряют россиян.

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