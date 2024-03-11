Владимир Путин подписал закон о запрете распространения рекламы иноагентов на российских площадках

Кроме того, запрещается реклама информресурсов иностранных агентов в СМИ.
Ранее сообщалось, что Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин.
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Президент РФ подписал закон о запрете для иноагентов распространять рекламу на информресурсах российских физических и юридических лиц, сообщает "РИА Новости".
Кроме того, запрещается реклама информресурсов иностранных агентов в СМИ.
Ранее сообщалось, что Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин.
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