Партия «Новые люди» примкнула к команде губернатора Томенко

Теперь уже экс-кандидат от партии «Новые люди» призвал жителей сплотиться вокруг команды губернатора Виктора Томенко. По словам Владислава Вакаева, глава региона системно и последовательно развивает города и села Алтайского края.

«Мое участие в политическом процессе всегда было направлено на интересы жителей края. Последние несколько лет я занимаюсь реализацией четкой и понятной миссии — созданием современных и комфортных общественных пространств. Многое удалось сделать в этом направлении. Я вижу, как эта миссия системно и последовательно реализуется в нашем крае: смотрите, как стали меняться в лучшую сторону наши города. Вот почему считаю, что нужно поддержать команду Виктора Петровича Томенко, которая показала свое умение и желание работать в интересах жителей Алтайского края. Уверен, нам удастся сделать еще больше в важном деле создания комфортной среды для жизни жителей наших городов и сел», - сказал Владислав Вакаев.