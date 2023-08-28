Губернатор Томенко посетил легендарные заводы в Петропавловском районе.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил производство силикатного кирпича, который поставляют по всему краю. Также он побывал на Камышенском маслосырзаводе, где изготавливают уникальный сыр, и осмотрел социальные объекты, которые недавно были отремонтированы в Петропавловском районе. Виктор Томенко пообещал рассмотреть возможность газификации райцентра.

Предприятие «Силикатчик» - крупнейший производитель силикатного кирпича в Алтайском крае. На предприятии сейчас оценивают возможности производства минпорошка, который используется при строительстве дорог и занимаются импортозамещением. Представители завода поблагодарили губернатора за помощь со строительством дороги, которая сделала транспортировку продукции более удобной.

Также губернатор пообещал рассмотреть возможность газификации Петропавловского и производств, расположенный в районе.

«На «Силикатчике» решают вопросы, связанные с импортозамещением. Сейчас производство уже на 80% не зависит от импорта, в планах на ближайшие пару лет дойти до 95%. Еще один важный вопрос — газ. Обсудили и с руководством предприятия, и с главой района, что нужно сделать, чтобы протянуть сюда газ и для предприятия, и для жителей ближайших населенных пунктов, будем заниматься этим вопросом», - сказал глава региона.

Камышенский маслосырзавод имеет богатую историю и гордится собственными разработками. Так, «Зеленодольский» сыр был разработан Алтайским институтом сыроделия и запатентован – никто в мире больше не имеет права производить этот сыр. Губернатору Алтайского края показали сырохранилище, где размещено 100 тонн сыра. Сыровары рассказали, что их продукция пользуется спросом по всей России и за рубежом.

«Одно из самых перспективных направлений в молочном секторе — производство сыра. Его потребление в России за последние пять лет увеличилось на 43%, по данным Национального союза производителей молока. В нашем крае десятки предприятий занимаются производством сыров, Алтай — в числе лидеров по этому направлению среди регионов России», - отметил Томенко.

Виктор Томенко посетил и среднюю школу в селе Петропавловское, которая готовится принять учеников. Школа была недавно отремонтирована, губернатор напомнил, что такая работа ведется по всему краю. За последние годы отремонтировали почти 450 школ, еще 12 в разных уголках края построены с нуля.

В детской школе искусств также поблагодарили главу региона за проведенный ремонт и обновленный парк инструментов.

Ранее губернатор Томенко проверил, как внедряется «алтайский сельский стандарт» в Усть-Калманке.