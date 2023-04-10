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Политика

Губернатор российского региона отменил парад Победы

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил — в Курске не будут проводить 9 мая парад в честь Дня Победы.

Парад Победы на площади Советов в Барнауле. 9 мая 2021 года
Парад Победы на площади Советов в Барнауле. 9 мая 2021 года
Анна Зайкова, ИД "Алтапресс"

Мера — из соображений безопасности, написал глава региона в Telegram-канале.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявлял, что в параде Победы 9 мая примут участие свыше 10 тыс. человек и 125 единиц вооружения, напоминает Газета.Ru.

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