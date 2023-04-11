12 апреля
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Политика

Госдума приняла закон об ужесточении оборота вейпов

Госдума России приняла закон об ужесточении оборота вейпов и продажи их несовершеннолетним, сообщает «Лента.ру».

Дым. Курение. Вейп.
Дым. Курение. Вейп.
СС0.

Запрет коснется обращения всех жидкостей для вейпов, которые содержат различные ароматизаторы и добавки.

Кроме того, документ ограничивает продажу и рекламу табачной продукции и устройства потребления продукции, содержащей никотин.

К ним относятся приборы, которые используют для получения никотинового и безникотинового пара, а также устройства для нагревания табака.

Напомним, что 18 января Вячеслав Володин поручил профильным комитетам изучить вопрос о запрете вейпов в стране. Роспотребнадзор поддержал предложение.

23 марта премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал, что кабинет министров рассмотрит вопрос о запрете вейпов и сформирует позицию.

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