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Образование

Стало известно, когда пройдет «Тотальный диктант» в 2024 году

1 февраля в Новосибирске опередили когда и где пройдет «Тотальный диктант» в текущем году.

В краевой библиотеке им. Шишкова пишут "Тотальный диктант". Барнаул, 16 апреля 2016 года.
В краевой библиотеке им. Шишкова пишут "Тотальный диктант". Барнаул, 16 апреля 2016 года.
Елена Безрукова

Известно, что столицей «Тотального диктанта» стал Томск.

А пройдет мероприятие 20 апреля. На главной площадке текст продиктует лично автор — писательница Анна Матвеева.

Напомним, что «Тотальный диктант» — это ежегодное мероприятие. Люди пишут добровольный диктант из разных стран.

Написать диктант можно в любом формате: онлайн или на очных площадках. Список станет известен поезде.

Ранее сообщалось, что сибирские чиновники "от греха подальше" отказались читать текст "Тотального диктанта".

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