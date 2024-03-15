16 марта
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Образование

«Изничтожить стыдобу» со школьными туалетами на улице потребовал Медведев

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал неутепленные школьные туалеты, которые до сих пор существуют, «наследством из прошлого», указывает РБК.

Дмитрий Медведев.
Дмитрий Медведев.
kremlin.ru

И эту «стыдобу» необходимо «изничтожить», заявил Медведев.

По словам специалистов, принимавших участие в совещании, таких туалетов крайне мало. По словам Медведева, все это портит сразу настроение.

Цифра

В 2017 году 3,4 тыс. школ не имели туалетов в зданиях.

Ранее жильцам сибирского общежития предложили установить унитазы на кухне. Рабочие разобрали фасадную стену омского общежития. Людей из здания на время ремонта не расселили. После жалоб о неудобствах такого проживания, в мэрии предложили перенести унитазы и душевые на кухню.

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