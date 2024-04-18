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Экономика

Богатейшая женщина России «обеднела» на 1,4 млрд долларов

Капитал основательницы маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук в 2024 оскуднел на 16%, сообщает Forbes.

Wildberries.
Wildberries.
Кристина Тарасова

Издание Forbes опубликовало ежегодный рейтинг российских миллиардеров. У 24 из 125 бизнесменов, как отмечает издание, доходы сократились. В общей сложности они потеряли 16,4 миллиарда долларов. При этом за последний год число миллиардеров в России выросло со 110 до 125 человек.

Наталья Бакальчук начала бизнес во время первого декрета в 2004 году, основала маркетплейс Wildberries. В 2021 году ее капитал резко вырос на 12 млрд долларов и составил 13 млрд долларов.

До марта 2022 года Wildberries имела представительства в 18 странах, в том числе в США, Великобритании, Германии, Франции, Италии и Испании. Капитал уменьшился почти на 11 млрд долларов.

К лету 2022 года список стран сократился до семи: Казахстан, Белоруссия, Армения, Узбекистан, Киргизия, Израиль и Азербайджан.

В 204 году капитал Татьяны Бакальчук составляет 7,4 млрд долларов. Она — богатейшая женщина России.

У женщины семеро детей, муж.

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