Не врут и не краснеют. Как спасти урожай помидоров холодного августа 2023 года

Как выиграть заслуженный урожай в борьбе с непогодой рассказывает "Огород.ru".
Как помочь помидорам в непогоду:
- Сразу после дождя отряхивать кусты от капель воды.
- Сделать подвязывание.
У склонившихся к земле растений больше шансов подхватить болезнь или пострадать от вредителей. А появившиеся плоды на сырой земле быстро загнивают. Также подвязанным кустам достается больше дефицитного солнца.
- Провести прищипывание и пасынкование.
Благодаря удалению лишней листвы улучшается циркуляция воздуха у стебля и к плодам попадает больше солнечного света. Это поможет избежать заражения грибковыми заболеваниями и позволит урожаю созреть быстрее.
- Прорыхлить почву.
Влага будет испаряться активнее, не застаиваясь на грядке.Также рыхление спасет корни от загнивания и поспособствует их насыщению кислородом.
- Замульчировать грядки.
Мульчирование - это прикрытие почвы между растениями слоем из опилок, соломы. Подойдет и опавшая листва. Мульча избавит почву от размывания, поможет впитать лишнюю воду и станет препятствием для роста сорняков.
- Обработать кусты от болезней.
Болезни особенно проявляются в холодную и дождливую погоду, поэтому нужно обработать томаты защитными составами.
- Внести подкормки с содержанием фосфора и калия.
Подкормки желательно вносить с низким содержанием азота. При высокой влажности томаты и без них активно пойдут в рост, а фосфора и калия им может не хватить.
Все эти нехитрые советы помогут спасти урожай. И поесть замечательные алтайские помидоры прямо с куста или в салате. А зимой — насладиться законсервированным томатным соком, различными соленьями из помидоров.