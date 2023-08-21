Не врут и не краснеют. Как спасти урожай помидоров холодного августа 2023 года

Дачники Алтайского края в августе столкнулись с проблемой созревания овощей. Из-за продолжительных дождей и похолоданий остается неспелой самая долгожданная культура всех огородников — томат.

Как выиграть заслуженный урожай в борьбе с непогодой рассказывает "Огород.ru".

Как помочь помидорам в непогоду:

Сразу после дождя отряхивать кусты от капель воды.

Сделать подвязывание.

У склонившихся к земле растений больше шансов подхватить болезнь или пострадать от вредителей. А появившиеся плоды на сырой земле быстро загнивают. Также подвязанным кустам достается больше дефицитного солнца.

Провести прищипывание и пасынкование.

Благодаря удалению лишней листвы улучшается циркуляция воздуха у стебля и к плодам попадает больше солнечного света. Это поможет избежать заражения грибковыми заболеваниями и позволит урожаю созреть быстрее.

Прорыхлить почву.

Влага будет испаряться активнее, не застаиваясь на грядке.Также рыхление спасет корни от загнивания и поспособствует их насыщению кислородом.

Замульчировать грядки.

Мульчирование - это прикрытие почвы между растениями слоем из опилок, соломы. Подойдет и опавшая листва. Мульча избавит почву от размывания, поможет впитать лишнюю воду и станет препятствием для роста сорняков.

Обработать кусты от болезней.

Болезни особенно проявляются в холодную и дождливую погоду, поэтому нужно обработать томаты защитными составами.

Внести подкормки с содержанием фосфора и калия.

Подкормки желательно вносить с низким содержанием азота. При высокой влажности томаты и без них активно пойдут в рост, а фосфора и калия им может не хватить.

Все эти нехитрые советы помогут спасти урожай. И поесть замечательные алтайские помидоры прямо с куста или в салате. А зимой — насладиться законсервированным томатным соком, различными соленьями из помидоров.