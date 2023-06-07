Как ухаживать за помидорами в аномальную жару

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Опрыскивать помидоры от болезней и вредителей

Тепличные томаты в июне уже пора опрыскивать от паразитов. Помидоры могут подвергаться нападению вредителей – в июньскую жару эти мелкие сосущие насекомые превосходно себя чувствуют и стремительно размножаются.

Для борьбы с тепличными паразитами подойдет биопрепарат Фитоверм. Он не опасен для людей, не загрязняет урожай ядовитыми веществами.

В начале лета фитофтороз еще не актуален. Кусты начнут страдать от него в конце лета – в августе. В последних числах месяца уход за томатами в теплице становится интенсивнее.

Урожай. Теплица. СС0

Наступает время первых профилактических обработок против распространенных грибковых болезней:

фитофтороза;

кладоспориоза;

альтернариоза.

Растения тщательно опрыскивают биологическими фунгицидами. Подойдут Фитоспорин, Серебромедин, Гамаир.