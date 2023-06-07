Дорога просто огурчик. В Барнауле продают дачи, до которых можно доехать на трамвае

Приятно взять в руки рассаду и поехать на дачу если не на своем автомобиле с кондиционером, то хотя бы без пробок. Altapress.ru нашел на Avito объявления с домиками, которые находятся в 5-10 минутах ходьбы от трамвайных остановок.

С брусчаткой и казаном

В СНТ «Центральный садовод» продают миниатюрный дом из бруса на ухоженном участке в 5,9 соток. Площадь здания — 72 кв. м., его построили в 2020 году.

Внутри — просторная комната для отдыха с панорамными окнами, а также парная. Наверху мансарда. Высота до конька — 1,8 м. Туалет расположен на улице.

На участке есть мангальная зона с кирпичной беседкой. Здесь также можно готовить в казане. Из кирпича также построили дровяник, где есть место для хранения инвентаря.

Дорожки на всей территории, а также парковочное место под два автомобиля выложены из брусчатки.

Владельцы вырастили на участке три яблони, пять кустов можжевельника, смородину, жимолость, вишню, декоративную сосну, а также ягоды.

Все это от любопытных глаз закрывает двухметровый забор с откатными воротами.

Стоимость: 3,8 млн рублей.

Утопающая в зелени

Кирпичный дом, площадью 60 кв. м., с мансардой и верандой продают в садоводстве «Труд». Внутри, как отметили в объявлении, подвал в человеческий рост и глубокий погреб, выложенный кирпичом.

Дача в СНТ «Труд». Avito Дача в СНТ «Труд». Avito Дача в СНТ «Труд». Avito Дача в СНТ «Труд». Avito Дача в СНТ «Труд». Avito

На ухоженном участке в 9,5 соток также разместились баня, теплица и большой бак для воды.

На территории растет малина, клубника, смородина, жимолость и многолетние цветы.

Стоимость: 900 тыс. рублей.

Для работящих рук

Еще одно предложение в СНТ «Труд». Приземистый домик в 30 кв. м. требует от новых владельцев ремонт. Рядом — новенькая летняя беседка, которую летом обвивает плющ.

Дача в СНТ «Труд». Avito Дача в СНТ «Труд». Avito Дача в СНТ «Труд». Avito Дача в СНТ «Труд». Avito

На участке в 3,6 соток растет много малины, а также клубника, земляника, яблони. Продавцы также часто садили здесь картофель.

Стоимость: 500 тыс. рублей.

Щедро удобренная

Автор объявления называет эту дачу отлично расположенной в черте города. И дело не только в том, что она — недалеко от остановки. Участок находится на тупиковой улице в СНТ «Мичуринцев», поэтому здесь нет потока машин. А дорогу чистят зимой, потому что соседи живут в своих коттеджах круглый год.

Дача в СНТ «Мичуринцев». Avito Дача в СНТ «Мичуринцев». Avito Дача в СНТ «Мичуринцев». Avito Дача в СНТ «Мичуринцев». Avito Дача в СНТ «Мичуринцев». Avito Дача в СНТ «Мичуринцев». Avito

Что касается самой дачи — на семи сотках стоит летний деревянный домик с печным отоплением и погребом. Площадь здания — около 50 кв. м. Рядом стоит небольшой гараж, кладовка, сарай, подсобные помещения, старая баня и круглогодичный курятник.

Последнее особенно понравится садоводам. «Земля отлично удобрена птичьим пометом за 20 лет содержания кур», - пишут в объявлении.

На участке в семь соток растут яблони, груши, смородина, крыжовник. Есть две большие стеклянные теплицы и бак для полива.

Электричество есть круглый год, а вода только в сезон.

Стоимость: 3,7 млн рублей.

Полусиняя дача

И заключительное предложение — дачный дом в 30 кв. м. в СНТ «Трансмаш».

Дача в СНТ «Трансмаш». Avito Дача в СНТ «Трансмаш». Avito Дача в СНТ «Трансмаш». Avito Дача в СНТ «Трансмаш». Avito

На ухоженном участке в 6,5 соток растут плодово-ягодные деревья, кустарники, виноград, клубника и многое другое.

Расположена дача рядом с администрацией садоводства. Оно, кстати, газифицировано.

Продавец готов торговаться.

Стоимость: 1,5 млн рублей.