27 июля
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Жизнь

Битва за урожай: стало известно, как бороться с вершинной гнилью помидоров

Первые признаки поражения томатов вершинной гнилью можно заметить уже на зеленых плодах помидоров.

Урожай. Помидор.
Урожай. Помидор.
Михаил Хаустов

Сначала на верхушке появляется небольшое водянистое пятнышко. Оно со временем увеличивается и темнеет.

Затем пораженная ткань начинает гнить, и плоды с вершинной гнилью быстро краснеют, указывает "МК". Однако их не рекомендуется употреблять в пищу.

Причина

Вершинная гниль обычно появляется в жаркую погоду — именно в это время почва быстро пересыхает. А растения не могут полноценно усваивать питательные вещества. Особенно часто от недостатка влаги страдают томаты и перцы, выращиваемые на песчаных почвах.

"Рисковые" помидоры

Вершинная гниль чаще всего появляется на томатах с удлиненными плодами, пишет пишет ogorod.ru.

Что делать

Если на томатах вы обнаружили вершинную гниль, то первое, что нужно сделать, — полить посадки и провести подкормку удобрением, содержащим кальций.

Подойдет кальциевая селитра.

Жара

Ранее сообщалось, как ухаживать за помидорами в аномальную жару.

Если в огороде или в теплице слишком много солнца, устройте тень для растений. Для этой цели подойдет любая ткань от лутрасила до брезента. Растяните ее на опорах, чтобы укрыть растения в самый пик жары.

Поддерживайте корни прохладными — замульчируйте прикорневую зону и полейте.

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