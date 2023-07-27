Битва за урожай: стало известно, как бороться с вершинной гнилью помидоров

Первые признаки поражения томатов вершинной гнилью можно заметить уже на зеленых плодах помидоров.

Сначала на верхушке появляется небольшое водянистое пятнышко. Оно со временем увеличивается и темнеет.

Затем пораженная ткань начинает гнить, и плоды с вершинной гнилью быстро краснеют, указывает "МК". Однако их не рекомендуется употреблять в пищу.

Причина

Вершинная гниль обычно появляется в жаркую погоду — именно в это время почва быстро пересыхает. А растения не могут полноценно усваивать питательные вещества. Особенно часто от недостатка влаги страдают томаты и перцы, выращиваемые на песчаных почвах.

"Рисковые" помидоры

Вершинная гниль чаще всего появляется на томатах с удлиненными плодами, пишет пишет ogorod.ru.

Что делать

Если на томатах вы обнаружили вершинную гниль, то первое, что нужно сделать, — полить посадки и провести подкормку удобрением, содержащим кальций.

Подойдет кальциевая селитра.

Жара

Ранее сообщалось, как ухаживать за помидорами в аномальную жару.

Если в огороде или в теплице слишком много солнца, устройте тень для растений. Для этой цели подойдет любая ткань от лутрасила до брезента. Растяните ее на опорах, чтобы укрыть растения в самый пик жары.

Поддерживайте корни прохладными — замульчируйте прикорневую зону и полейте.