На реке Чумыш в районе Заринска вода поднимется до отметок 630 – 670 см (при опасной отметке в 650 см).
На реке Чапша в селе Красногорское уровни воды ожидают в пределах 545 – 600 см (при опасной отметке в 580 см).
Также на реке Обь в черте Каменя-на-Оби ожидается вскрытие реки с возможным образованием затора льда. Уровень воды может резко подняться до отметок 650 – 750 см (при опасной отметке в 700 см).
Ранее в Алтайском крае начали дезинфекцию после паводка.
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