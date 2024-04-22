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Жизнь

Внезапные заморозки, неделя моды и губернатор в зоне риска. Что произошло на Алтае 22 апреля

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли на Алтае 22 апреля.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

◆ Синоптики прогнозируют заморозки и мокрый снег в Алтайском крае — холодно будет с 23 по 25 апреля.

◆ Собственник Белоярского мачтопропиточного завода в Новоалтайске сменил там руководство — это произошло на фоне громкого скандала с долгами по зарплате.

◆ СМИ со ссылкой на источники в администрации президента сообщают о грядущих отставках губернаторов. По мнению некоторых экспертов, в зоне риска находится в том числе глава Республики Алтай Олег Хорохордин.

◆ Рыбаки из Поспелихинского района нашли в реке череп древнего бизона.

◆ В Барнауле прошла неделя моды: в ней участвовали десятки дизайнеров из Бийска, Рубцовска, Горно-Алтайска, Томска и Междуреченска. Сибирский фэшн — весь в мехах, кокошниках и блестках, — в нашем репортаже.

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