Красоты Горного Алтая, смешные собачки и развлечения на неделю. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

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На алтайском заводе после скандала с долгами по зарплате сменили руководство

Собственник «Белоярского мачтопропиточного завода» — группа компаний из Челябинской области «Новации и бизнес в энергетике» — сменил руководство завода. Изменение произошло на фоне недавнего скандала, связанного с невыплатой зарплаты за несколько месяцев, о котором сообщала прокуратура Алтайского края.

Долги по зарплатам копились с октября 2023 года. Сумма немалая - 9,3 млн рублей. Долг уже погасили, а 29 марта 2024 гендиректор Сергей Струков перестал занимать эту должность.

В качестве управляющей организации указана компания «Новации и бизнес в энергетике».

Подробности — в этом материале.

Белоярский мачтопропиточный завод, Новоалтайск. Яндекс.карты

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