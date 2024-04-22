Цветет и пахнет. В Барнауле начали распускаться растения — фоторепортаж altapress.ru

Снег в этом году растаял в начале апреля, и природа начала действовать. Трава упорно проклевывалась через старую листву, а деревья отращивали почки.
Несмотря на бунтующую погоду, которая бросает то в плюс, то в минус, природа продолжает цвести. Местами даже есть цветочки со шмелями и пчелами.
Травинки радуются солнцу, а тополиные липучки так и норовят пристать к подошве.
Вскоре придет лето, и улицы заиграют еще большими красками.
А барнаульцы радуются и гуляют среди этого блаженства.
Ранее сообщалось, что распустившиеся листья и первые городские цветы порадовали барнаульцев.
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