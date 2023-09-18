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Жизнь

В Барнауле на дороги массово вышли сотрудники ДПС

Утром 18 сентября жители города зафиксировали на дорогах большое количество сотрудников ДПС, сообщает Amic.

права дпс
права дпс
ССО.

Регулировщик стоит на пересечении Павловского тракта и улицы Фурманова. Сотрудников ДПС также заметили на пр. Красноармейском у магазина "Семейный бигс" и в районе пересечений Павловского тракта с улицами Малахова, Шумакова, Попова и Сиреневая.

На дорогах города тем временем шестибалльные пробки. Большие заторы на проспекте Калинина, улицах Советской Армии, Власихинской и шоссе Ленточный бор. Также на Павловском тракте в границах улиц Попова и Шумакова.

Ранее патруль ДПС спас укушенного кровососом юного сибиряка.

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