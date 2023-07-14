15 июля
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Происшествия

Двух полковников полиции уволили после поездки певицы до аэропорта "с мигалками"

После скандального видео Анет Сай в Волгограде уволили двух полковников, пишет 102.ru.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

Начальника ГАИ и заместителя начальника УВД уволили. Это произошло из-за видео певицы и блогерши, на котором она решила доехать до аэропорта на машине ДПС.

"Любое неверное действие может привести к стопроцентному увольнению. И это в лучшем случае", — сказали в ведомстве.

По словам собеседника, генерал-майор полиции Дмитрий Вельможко такие выходки не терпит. Глава оперативно среагировал и продолжит "наводить порядок" в рядах полиции.

Ранее рубцовчанин купил поддельные права, заметил ошибку и отнес в ГИБДД. Правоохранители изъяли права и провели экспертизу.

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