Удар ВСУ по Белгороду. Подробности

Отмечается, что при ударе пострадал ТЦ, где находились люди.

"112" сообщает, что в ходе атаки ВСУ на Белгород погибло шесть человек, пострадали еще 23, из которых пятеро — дети.

Накануне 15 февраля ракеты попали в южную часть города, в настоящее время обломки от них разбросаны по улице. Помимо ТЦ, ракеты прилетели в частный сектор, где от осколков погиб четырехмесячный ребенок.

Один снаряд попал на стадион. Пострадавшим оказана медицинская помощь. Жители пытались найти укрытие, по всему городу звучали сирены и были слышны обстрелы.

Почти 130 квартир и 34 автомобиля повреждены при обстреле Белгорода со стороны ВСУ.

В Минобороны сообщили, что над территорией области было сбито 14 реактивных снарядов от чешской РСЗО M-70 "Вампир".

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