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Жизнь

Снежная повестка и здравствуй, Новый год.Что произошло на Алтае. И при чем форточка?

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 31 декабря.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

Небесная канцелярия в последний день уходящего года показала, кто властелин на трассах, энергосистемах.

На регион обрушилась метель.

Зато снегу намело столько, что утром 1 января впору вставать на лыжи или бежать в парки на прогулки. Или прыгать по сугробам.

Но главное событие 31 декабря — наступающий Новый год. Да, он високосный. Но главное — правильно встретить и запустить его домой. За несколько минут до наступления полуночи откройте форточку и впустите со свежим воздухом зеленого дракончика (не змия, что немаловажно).

С наступающим! Всяческих благ, исполнения желаний, здоровья вам и вашим близким. На правах тамады — дежурный по ленте altapress.ru.

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