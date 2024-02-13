Пробежал мимо касс: барнаулец набрал алкоголь и продукты, но платить не стал

В Барнауле задержали подозреваемого в ограблении продуктового магазина. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Директор магазина рассказала, что вечером в магазин зашел мужчина и начал выбирать продукты.

Он направился к витринам с алкоголем и стал складывать в сумку восемь бутылок пива, а также различную еду.

После этого он выбежал через кассу, несмотря на то, что ему кричали сотрудники магазина. Ущерб составил около одной тысячи рублей.

Злоумышленником оказался местный житель 1992 года рождения. При задержании он во всем сознался и пояснил, что продукцию уже успел употребить.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Барнауле полицейские раскрыли грабеж консервов.

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