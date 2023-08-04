Перекроют улицу Папанинцев в Барнауле на два месяца

На участке ул. Папанинцев строят теплосеть.
Ранее в Барнауле показали один из заключительных этапов реконструкции моста по пр. Ленина.
Движение автомобильного транспорта с 7 августа по 7 октября перекроют по всей ширине проезжей части ул. Папанинцев (от здания №143 до здания №151), сообщает мэрия.
На участке ул. Папанинцев строят теплосеть.
Ранее в Барнауле показали один из заключительных этапов реконструкции моста по пр. Ленина.
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