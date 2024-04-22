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Жизнь

Мужчина заявил, что болен раком, чтобы изменять девушке

Модель OnlyFans из Австралии рассказала, как ее парень обманывал ее, чтобы изменять. Об этом сообщает Daily Star.

Секс.
Секс.
unsplah.com

Девушка по имени Хейли рассказала, что ее бойфренд заявил, что болен раком, чтобы изменять ей. Парень постоянно жаловался на здоровье, однако вместо того, чтобы сидеть дома, он ехал на встречу с любовницей.

При этом он даже побрился налысо, чтобы его ложь была правдоподобнее.

Хейли заметила неладное после оговорки парня. Он заявил, что болен раком кожи, хотя раньше утверждал, что у него рак костей.

Девушка спросила у бойфренда, где он был, когда в очередной раз отказался проводить с ней время. Мужчина утверждал, что был с друзьями, и даже дал проверить свой телефон. Однако позже попросил не смотреть фотографии и не открывать непрочитанные сообщения.

В галереи оказались фото незнакомой девушки, а также сообщение с признанием в любви. Хейли сразу же решила связаться с ней. Оказалось, что она была еще одной возлюбленной, но была знакома с его семьей и понятие не имела о "раке".

Модель сразу же рассталась с парнем.

Ранее сообщалось, что тиктокерша назвала необычный способ избежать ссор и укрепить отношения.

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