3 декабря
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Жизнь

Барнаульские деревья приобрели новый "наряд"

Житель Барнаула заметил, что на деревьях по адресу ул. Панфиловцев, 4а красуются мужские вещи. Об этом сообщает Barnaul 22.

Барнаульские деревья приобрели новый "наряд".
Барнаульские деревья приобрели новый "наряд".
Barnaul 22

Горожанин шутливо отмечает, что женщин злить нельзя.

На кадре видно, что на дереве висят носки, штаны и футболки.

Ранее сообщалось, что барнаульцы жалуются на рельсы в центре города.

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