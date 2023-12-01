Барнаульские деревья приобрели новый "наряд".

Горожанин шутливо отмечает, что женщин злить нельзя.
На кадре видно, что на дереве висят носки, штаны и футболки.
Ранее сообщалось, что барнаульцы жалуются на рельсы в центре города.
Житель Барнаула заметил, что на деревьях по адресу ул. Панфиловцев, 4а красуются мужские вещи. Об этом сообщает Barnaul 22.
Горожанин шутливо отмечает, что женщин злить нельзя.
На кадре видно, что на дереве висят носки, штаны и футболки.
Ранее сообщалось, что барнаульцы жалуются на рельсы в центре города.
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